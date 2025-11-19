Гауляйтер Запорізької області Балицький отримав довічне в Україні

В суді було доведено, що ставленик Кремля організував викрадення українського зерна у фермерів Запоріжжя

Євген Балицький (Фото: Кремль)

В Україні довічне ув’язнення заочно отримав гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, його визнали винним у колабораційній діяльності та воєнних злочинах. Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, Балицький організував масове викрадення та незаконне вивезення українського зерна в інтересах РФ.

В СБУ стверджують, що після захоплення частини регіону, він почав реалізацію кремлівських вказівок із суцільного пограбування місцевих фермерів та агрокомпаній.

Погрожуючи зброєю, тюремним ув’язненням та фізичною розправою окупанти захоплювали приватне майно сільгосппідприємців, насамперед українське зерно. Потім Балицький забезпечував нелегальне вивезення награбованої продукції на замовлення Росії.

Основні "маршрути" зерна пролягали з Маріуполя, а далі у порти Ростова-на-Дону або тимчасово окупованого Криму з подальшим переправленням до країн Близького Сходу.

У такий спосіб тільки протягом 2025 року гауляйтер організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна.

Суд визнав Балицького винним одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

→ колабораційна діяльність;

→ організація у пособництві державі-агресору;

→ воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В СБУ нагадали, що засуджений є колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів, який на початку повномасштабної війни одним із перших публічно підтримав Росію. Після цього вони призначили його гауляйтером на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Балицький уже має заочну судимість у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію псевдореферендуму.