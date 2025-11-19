Гауляйтер Запорожской области Балицкий получил пожизненное в Украине

В суде было доказано, что ставленник Кремля организовал похищение украинского зерна у фермеров Запорожья

Евгений Балицкий (Фото: Кремль)

В Украине пожизненное заключение заочно получил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, его признали виновным в коллаборационистской деятельности и военных преступлениях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, Балицкий организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна в интересах РФ.

В СБУ утверждают, что после захвата части региона, он начал реализацию кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.

Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой оккупанты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно. Затем Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу России.

Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а далее в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.

Таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полмиллиона тонн украинского зерна.

Суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

→ коллаборационная деятельность;

→ организация в пособничестве государству-агрессору;

→ военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В СБУ напомнили, что осужденный является бывшим народным депутатом от запрещенной Партии регионов, который в начале полномасштабной войны одним из первых публично поддержал Россию. После этого они назначили его гауляйтером на временно захваченной части Запорожской области.

Балицкий уже имеет заочную судимость в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию псевдореферендума.