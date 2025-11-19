Гауляйтер Запорожской области Балицкий получил пожизненное в Украине
В Украине пожизненное заключение заочно получил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, его признали виновным в коллаборационистской деятельности и военных преступлениях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По версии следствия, Балицкий организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна в интересах РФ.
В СБУ утверждают, что после захвата части региона, он начал реализацию кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.
Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой оккупанты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно. Затем Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу России.
Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а далее в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.
Таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полмиллиона тонн украинского зерна.
Суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
→ коллаборационная деятельность;
→ организация в пособничестве государству-агрессору;
→ военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
В СБУ напомнили, что осужденный является бывшим народным депутатом от запрещенной Партии регионов, который в начале полномасштабной войны одним из первых публично поддержал Россию. После этого они назначили его гауляйтером на временно захваченной части Запорожской области.
Балицкий уже имеет заочную судимость в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию псевдореферендума.
- В июне 2023 года Балицкого приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
- В апреле 2024 года сообщалось, что Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы семьи запорожского гауляйтера.
