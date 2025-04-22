Гегсет заявив, що дані, які він передавав у чаті Signal, не були таємними

За словами глави Пентагону, обидва рази дані в чатах не були засекреченими

Піт Гегсет (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що інформація, якою він поділився у другому груповому чаті Signal з членами сім'ї та своїм особистим адвокатом, нібито була "неофіційною" й "несекретною". Про це він сказав в інтерв'ю Fox&Friends 22 квітня.

За його словами, він не обговорював жодних військових планів, як говорили про перший чат Signal, до якого був доданий журналіст The Atlantic.

"Я щодня дивлюся на військові плани. Те, що передавалося по Signal, тоді й зараз, хоч би як ви це характеризували, було неформальними, несекретними даними для координації ЗМІ та інших речей. Це те, що я говорив із самого початку", – сказав він.

Також Гегсет заявив, що Пентагон серйозно ставиться до питання засекречування інформації. Він нагадав про розслідування витоків із міністерства оборони, що призвело до звільнення трьох співробітників відомства. Наразі ці люди, за словами глави Міноборони США, намагаються "саботувати" порядок денний президента США Дональда Трампа та діяльність Пентагону.

"Це не те, чим я займаюся. Це не те, як ми працюємо. Невдоволені колишні співробітники торгуються, щоб врятувати свою дупу. І зрештою це не спрацює", – наголосив він.

Також Гегсет підтвердив, що його керівник апарату Джо Каспер залишає свою посаду заради іншої посади у Пентагоні.

"Він залишиться з нами. Буде в трохи іншій ролі, але він нікуди не піде, точно не буде звільнений. З часом відбуваються зміни, і ми вдячні за все, що зробив Джо", – сказав міністр оборони США.