Хегсет заявил, что данные, которые он передавал в чате Signal, не были секретными

По словам главы Пентагона, оба раза данные в чатах не были засекреченными

Пит Хегсет (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что информация, которой он поделился во втором групповом чате Signal с членами семьи и своим личным адвокатом, якобы была "неофициальной" и "несекретной". Об этом он сказал в интервью Fox & Friends 22 апреля.

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По его словам, он не обсуждал никаких военных планов, как говорили про первый чат Signal, в который оказался добавлен журналист The Atlantic.

"Я каждый день смотрю на военные планы. То, что передавалось по Signal, тогда и сейчас, как бы вы это ни характеризовали, было неформальными, несекретными данными для координации СМИ и других вещей. Это то, что я говорил с самого начала", – сказал он.

Также Хегсет заявил, что Пентагон серьезно относится к вопросу засекречивания информации. Он напомнил о расследовании утечек из министерства обороны, что привело к увольнению трех сотрудников ведомства. Сейчас эти люди, по словам главы Минобороны США, пытаются "саботировать" повестку дня президента США Дональда Трампа и деятельность Пентагона.

"Это не то, чем я занимаюсь. Это не то, как мы работаем. Недовольные бывшие сотрудники торгуются, чтобы спасти свою задницу. И в конечном итоге это не сработает", – подчеркнул он.

Также Хегсет подтвердил, что его руководитель аппарата Джо Каспер покидает свой пост ради другой должности в Пентагоне.

"Он останется с нами. Будет в немного другой роли, но он никуда не уйдет, уж точно не будет уволен. Со временем происходят перемены, и мы благодарны за все, что сделал Джо", – сказал министр обороны США.