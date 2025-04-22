Хегсет заявил, что данные, которые он передавал в чате Signal, не были секретными
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что информация, которой он поделился во втором групповом чате Signal с членами семьи и своим личным адвокатом, якобы была "неофициальной" и "несекретной". Об этом он сказал в интервью Fox & Friends 22 апреля.
По его словам, он не обсуждал никаких военных планов, как говорили про первый чат Signal, в который оказался добавлен журналист The Atlantic.
"Я каждый день смотрю на военные планы. То, что передавалось по Signal, тогда и сейчас, как бы вы это ни характеризовали, было неформальными, несекретными данными для координации СМИ и других вещей. Это то, что я говорил с самого начала", – сказал он.
Также Хегсет заявил, что Пентагон серьезно относится к вопросу засекречивания информации. Он напомнил о расследовании утечек из министерства обороны, что привело к увольнению трех сотрудников ведомства. Сейчас эти люди, по словам главы Минобороны США, пытаются "саботировать" повестку дня президента США Дональда Трампа и деятельность Пентагона.
"Это не то, чем я занимаюсь. Это не то, как мы работаем. Недовольные бывшие сотрудники торгуются, чтобы спасти свою задницу. И в конечном итоге это не сработает", – подчеркнул он.
Также Хегсет подтвердил, что его руководитель аппарата Джо Каспер покидает свой пост ради другой должности в Пентагоне.
"Он останется с нами. Будет в немного другой роли, но он никуда не уйдет, уж точно не будет уволен. Со временем происходят перемены, и мы благодарны за все, что сделал Джо", – сказал министр обороны США.
- 21 апреля 2025 года сообщалось, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в групповом чате в Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.
- Хегсет в ответ подверг критике медиа и людей, предоставивших эту информацию журналистам.
- В Белом доме также опровергли, что ищут замену Хегсету на должности главы Пентагона. Перед этим сенатор потребовала отставки главы Пентагона на фоне утечек и заявила, что он угрожает нацбезопасности США.