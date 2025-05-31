Гегсет закликав партнерів США в Азії готуватись до ймовірного вторгнення Китаю на Тайвань

Піт Гегсет (Фото: EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет закликав партнерів США в Азії збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту. Він попередив, що потрібно більш оперативно підготуватися до потенційного вторгнення Китаю на Тайвань, пише Bloomberg.

Виступаючи в Сінгапурі, Гегсет визнав, що багато азійських країн намагаються збалансувати економічні зв'язки з Китаєм та оборонні зв'язки зі США.

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Проте, на його думку, ці відносини ускладнюють ухвалення рішень у часи напруженості. Глава Пентагону дав ясно зрозуміти, що адміністрація Трампа застосує до регіону модель НАТО, а саме – вимагатиме від країн більше витрачати на свою оборону, пишуть журналісти.

"Члени НАТО зобов'язуються витрачати 5% свого ВВП на оборону – навіть Німеччина. Тобто країнам Європи не має сенсу робити це, в той час, як ключові союзники в Азії витрачають менше на оборону перед обличчям ще більш серйозної загрози, не кажучи вже про Північну Корею", – сказав Гегсет.

Журналісти зазначають, що промова, в якій він уперше детально виклав підхід адміністрації президента США Дональда Трампа до оборони в Азії, відповідає широкомасштабним зусиллям членів його команди зі зміщення фокуса з оборони Європи на Азію. І зокрема на Китай, який, за словами офіційних осіб США, вже давно є головною загрозою для Вашингтона.

Також глава Пентагону спробував заспокоїти китайських чиновників, які відкидають звинувачення в планах нападу на Тайвань. Гегсет двічі заявив, що США не прагнуть війни з Китаєм.

Він сказав, що економічна залежність союзників від Китаю ускладнить ухвалення рішень США, заявивши, що "ніхто не знає, що зрештою зробить Китай, але він готується, і тому ми теж маємо бути готові".

"Загроза, яку становить Китай, реальна", – сказав глава Пентагону.

10 березня Китай заявив, що бажає "мирного возз'єднання" з Тайванем і готовий докласти до цього всіх зусиль.

17 березня Китай влаштував військові навчання біля Тайваню і назвав їх "покаранням за сепаратизм".