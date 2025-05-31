Хегсет призвал партнеров США в Азии готовиться к вероятному вторжению Китая на Тайвань

Пит Хегсет (Фото: EPA)

Министр обороны США Пит Хегсет призвал партнеров США в Азии увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта. Он предупредил, что нужно более оперативно подготовиться к потенциальному вторжению Китая на Тайвань, пишет Bloomberg.

Выступая в Сингапуре, Хегсет признал, что многие азиатские страны пытаются сбалансировать экономические связи с Китаем и оборонные связи с США.

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Однако, по его мнению, эти отношения усложняют принятие решений во времена напряженности. Глава Пентагона дал ясно понять, что администрация Трампа применит к региону модель НАТО, а именно – потребует от стран больше тратить на свою оборону, пишут журналисты.

"Члены НАТО обязуются тратить 5% своего ВВП на оборону – даже Германия. То есть странам Европы нет смысла делать это, в то время как ключевые союзники в Азии тратят меньше на оборону перед лицом еще более серьезной угрозы, не говоря уже о Северной Корее", – сказал Хегсет.

Журналисты отмечают, что речь, в которой он впервые подробно изложил подход администрации президента США Дональда Трампа к обороне в Азии, отвечает широкомасштабным усилиям членов его команды по смещению фокуса с обороны Европы на Азию. И в частности Китай, который, по словам официальных лиц США, уже давно является главной угрозой для Вашингтона.

Также глава Пентагона попытался успокоить китайских чиновников, отвергающих обвинения в планах нападения на Тайвань. Хегсет дважды заявил, что США не стремятся к войне с Китаем.

Он сказал, что экономическая зависимость союзников от Китая усложнит принятие решений США, заявив, что "никто не знает, что в конце концов сделает Китай, но он готовится, и поэтому мы тоже должны быть готовы".

"Угроза, которую представляет Китай, реальна", – сказал глава Пентагона.

10 марта Китай заявил, что желает "мирного воссоединения" с Тайванем и готов приложить к этому все усилия.

17 марта Китай устроил военные учения у Тайваня и назвал их "наказанием за сепаратизм".