Генерал ЗСУ: Є проблеми з використанням далекобійної зброї на фронті, причин декілька

Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Українська армія має проблеми в наведенні далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби, оскільки російські окупанти розмістили свої артилерійські підрозділи на критичній відстані. Про це в інтерв'ю українській службі BBC заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Противник, знаючи наші можливості щодо дальності ураження, розмістив свої артилерійські підрозділи на критичній відстані – там, де ми не можемо впливати на його дії", – сказав він.

Тарнавський пояснив, що загарбники "дуже швидко" розвивають засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює використання Силами оборони високоточної зброї на великій дальності.

"Тобто ми сьогодні маємо проблеми в наведенні далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби", – резюмував генерал.

Вранці 26 грудня 2023 року в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією.

Судячи з натяків військових, для його знищення було застосовано далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Читайте також: Тарнавський: Росіяни копіюють дії ЗСУ, найуспішніші з них використовують на полі бою