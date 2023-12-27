Генерал ВСУ: Есть проблемы с использованием дальнобойного оружия в бою, причин несколько

Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Украинская армия испытывает проблемы в приведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы, поскольку российские оккупанты разместили свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии. Об этом в интервью украинской службе BBC заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"Противник, зная наши возможности относительно дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии – там, где мы не можем влиять на его действия", – сказал он.

Тарнавский пояснил, что захватчики "очень быстро" развивают средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным использование Силами обороны высокоточного оружия на большой дальности.

"То есть у нас сегодня проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы", – резюмировал генерал.

Утром 26 декабря 2023 года в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что крупный десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией.

Судя по намекам военных, для его уничтожения были применены дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

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