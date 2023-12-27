Генерал ВСУ: Есть проблемы с использованием дальнобойного оружия в бою, причин несколько
Украинская армия испытывает проблемы в приведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы, поскольку российские оккупанты разместили свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии. Об этом в интервью украинской службе BBC заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Противник, зная наши возможности относительно дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии – там, где мы не можем влиять на его действия", – сказал он.
Тарнавский пояснил, что захватчики "очень быстро" развивают средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным использование Силами обороны высокоточного оружия на большой дальности.
"То есть у нас сегодня проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы", – резюмировал генерал.
- Утром 26 декабря 2023 года в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что крупный десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией.
- Судя по намекам военных, для его уничтожения были применены дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
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