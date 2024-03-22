Генерал ЗСУ: Ми вивели частину бригад з фронту. Головне завдання — створення нових угруповань

Павлюк заявив, що Україна наголошує на моральному стані воїнів та створенні нових ударних угруповань

Олександр Павлюк (Фото: ЗСУ)

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що частину українських бригад виведено з фронту в райони відновлення. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, робота проводиться планово, а головне завдання – це морально-психологічний стан військ та створення нових ударних угруповань.

"Партнери розуміють, що Росія не зупиниться у разі поразки України. Ця країна живе зовнішнім конфліктом. Було дуже мало періодів, коли Росія з кимось не воювала. Там багато людей, які відчули запах крові, та Москва не пустить їх назад, оскільки це призведе до колапсу", – сказав Павлюк.

Він зазначив, що всі західні військові розуміють, що наступною буде країна НАТО, якщо Україна впаде.

"Роблять все можливе для допомоги, але, на жаль, виділений фінансовий ресурс не дозволяє повністю покрити наші потреби", — заявив воєначальник.

23 лютого глава СН у Раді Давид Арахамія заявив, що головком ЗСУ Сирський проводить аудит у Силах оборони, оскільки багато підрозділів не були на фронті за весь час великої війни.

13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

14 березня Сирський заявив, що ЗСУ вдалося запустити процес ротацій, а також заміни частин та підрозділів, які тривалий час воюють на передньому краї.

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