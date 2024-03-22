Генерал ВСУ: Мы вывели часть бригад с фронта. Главная задача — создание новых группировок

Павлюк заявил, что Украина делает акцент на моральном состоянии воинов и создании новых ударных группировок

Александр Павлюк (Фото: ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что часть украинских бригад выведены с фронта в районы восстановления. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, работа проводится планово, а главная задача — это морально-психологическое состояние войск и создание новых ударных группировок.

"Партнеры понимают, что Россия не остановится в случае поражения Украины. Эта страна живет внешним конфликтом. Было очень мало периодов, когда Россия с кем-то не воевала. Там много людей, которые почуяли запах крови, и Москва не пустит их назад, так как это приведет к коллапсу", — сказал Павлюк.

Он отметил, что все западные военные понимают, что следующей будет страна НАТО, если Украина падет.

"Делают все возможное для помощи, но, к сожалению, финансовый ресурс, который выделяется, не позволяет полностью покрыть наши потребности", — заявил военачальник.

23 февраля глава СН в Раде Давид Арахамия заявил, что главком ВСУ Сырский проводит аудит в Силах обороны, поскольку многие подразделения не были на фронте за все время большой войны.

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

14 марта Сырский заявил, что ВСУ удалось запустить процесс ротаций, замены частей и подразделений, долгое время воюющих на переднем крае.

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