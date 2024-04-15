Генштаб Естонії: Росія використовує "тактику амеби". Наприклад, у Харкові

Хоч в окупантів і є можливість бомбити місто, взяти його вони не можуть, заявив начальник Генштабу Естонії Ено Миц

Російські окупанти (Фото: ЕРА)

Російська окупаційна армія використовує так звану тактику амеби: через відсутність можливості для великого прориву намагається "протиснутись" всюди, залучивши невеликі сили. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц, передає ERR.

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"Самі росіяни використовують те, що можна назвати "тактикою амеби". Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри життя своїх солдатів, і сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість", – висловився він.

За словами естонського генерал-майора, ця модель дій характерна для росіян не тільки на полі бою, але й у "глобальному масштабі".

Він навів приклад з Харковом: хоч в окупантів і є можливість бомбити місто, взяти його вони не можуть.

"Росія може пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ. А це саме те, чого сьогодні не вистачає росіянам", – зазначив військовий.

Вдень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи – РФ вдарила авіабомбами по центральній частині міста.

Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить місто, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

14 квітня РФ завдала щонайменше два дронові удари по Харкову. Ціль – критична інфраструктура міста.

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