Президент Естонії: Я вважаю абсолютно легітимними атаки України на військові цілі в тилу РФ

Денис Шмигаль та Алар Каріс (Фото: Кабмін)

Президент Естонії Алар Каріс вважає легітимними атаки України по військових цілях у російському тилу. Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, повідомила пресслужба естонського лідера.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я вважаю абсолютно легітимними атаки України на військові цілі, які розташовані в тилу РФ – це допомагає сповільнити російську воєнну машину", – заявив Каріс.

За словами естонського лідера, під час війни для Сил оборони України цілком законно руйнувати інфраструктуру, необхідну російській армії, якщо це пов'язано з ракетними атаками та ударами безпілотників по українських цивільних та енергетичних об'єктах.

Читайте також: Президент Фінляндії про удари по НПЗ у Росії: Впливає на ціни на нафту? Війна — це збитки

Президент Естонії також зазначив, що Росія не встановлює обмежень на агресію щодо України, тому і країни Заходу не повинні встановлювати обмеження на допомогу Києву.

"Встановлення обмежень щодо допомоги Україні лише допоможе Росії у плануванні агресивних ударів", – наголосив він.

Каріс нагадав, що Європейський Союз разом із країнами НАТО в економічному та військовому плані сильніші, ніж РФ.

"Це війна, в якій з одного боку насаджується колоніалістичне зло, а з іншого боку захищається міжнародне право та незалежність держав. Тепер перед нами стоїть питання відданості меті та якнайшвидшого пошуку необхідних засобів, щоб ми насправді змогли за себе постояти", – сказав він.

Естонський президент наголосив, що західні країни можуть забити свої склади зброєю, боєприпасами та спорядженням, але "якщо українці потребуватимуть усього цього, ці складські запаси втратять будь-яке значення".

Лідер країни нагадав, що Естонія ухвалила рішення протягом чотирьох років надавати Україні військову допомогу в обсязі 0,25% від свого ВВП, і закликав союзників вчинити так само.

"Якщо всі зроблять це, то Україна переможе. Ми повинні дати українцям те, чого вони справді потребують", – резюмував Каріс.

21 березня Естонія оголосила про новий пакет допомоги для України на 20 млн євро, до якого увійшли протитанкові гармати, вибухівка, артснаряди, протигази та снайперське спорядження.

Того ж дня прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала союзників України виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Києву.

Читайте також: Путіна не стримає ядерна загроза у разі атаки на НАТО, потрібна його швидка поразка — Естонія