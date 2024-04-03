Президент Эстонии: Я считаю абсолютно легитимными атаки Украины на военные цели в тылу РФ

Денис Шмыгаль и Алар Карис (Фото: Кабмин)

Президент Эстонии Алар Карис считает легитимными атаки Украины по военным целям в российском тылу. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщила пресс-служба эстонского лидера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я считаю абсолютно легитимными атаки Украины на военные цели, расположенные в тылу РФ – это помогает замедлить российскую военную машину", – заявил Карис.

По словам эстонского лидера, во время войны для Сил обороны Украины вполне законно разрушать инфраструктуру, необходимую российской армии, если это связано с ракетными атаками и ударами беспилотников по украинским гражданским и энергетическим объектам.

Читайте также: Президент Финляндии об ударах по НПЗ в России: Влияет на цены на нефть? Война — это убытки

Президент Эстонии также отметил, что Россия не устанавливает ограничений на агрессию по отношению к Украине, поэтому и страны Запада не должны устанавливать ограничения на помощь Киеву.

"Установление ограничений помощи Украине только поможет России в планировании агрессивных ударов", — подчеркнул он.

Карис напомнил, что Европейский Союз вместе со странами НАТО в экономическом и военном плане сильнее РФ.

"Это война, в которой с одной стороны насаждается колониалистическое зло, а с другой стороны защищается международное право и независимость государств. Теперь перед нами стоит вопрос преданности цели и скорейшего поиска необходимых средств, чтобы мы действительно смогли за себя постоять", — сказал он.

Эстонский президент подчеркнул, что западные страны могут забить свои склады оружием, боеприпасами и снаряжением, но "если украинцы потребуют всего этого, эти складские запасы потеряют любое значение".

Лидер страны напомнил, что Эстония приняла решение в течение четырех лет оказывать Украине военную помощь в объеме 0,25% от своего ВВП, и призвал союзников поступить так же.

"Если все сделают это, то Украина победит. Мы должны дать украинцам то, в чем они действительно нуждаются", – резюмировал Карис.

21 марта Эстония объявила о новом пакете помощи для Украины на 20 млн евро, в который вошли противотанковые пушки, взрывчатка, артснаряды, противогазы и снайперское снаряжение.

В тот же день премьер Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины выделить 0,25% своего ВВП на военную помощь Киеву.

Читайте также: Путина не сдержит ядерная угроза в случае атаки на НАТО, нужно быстрое поражение — Эстония