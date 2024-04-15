Генштаб Эстонии: Россия использует "тактику амебы". К примеру, в Харькове

Хотя у оккупантов и есть возможность бомбить город, взять его они не могут, заявил начальник Генштаба Эстонии Эно Миц

Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

Российская оккупационная армия использует так называемую тактику амебы: из-за отсутствия возможности для большого прорыва пытается "протиснуться" повсюду, привлекая небольшие силы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Эно Миц, передает ERR.

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"Сами россияне используют то, что можно назвать "тактикой амебы". Осознано или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они проталкиваются повсюду, несмотря на жизнь своих солдат, и надеются, что где-то вдруг появится возможность", – высказался он.

По словам эстонского генерал-майора, эта модель действий характерна для россиян не только на поле боя, но и в "глобальном масштабе".

Он привел пример с Харьковом: хоть у оккупантов и есть возможность бомбить город, взять его они не могут.

"Россия может пробиться через сам город одним махом, но чтобы удержать его под контролем, потребуется гораздо больше войск. А это именно то, чего сегодня не хватает россиянам", – отметил военный.

Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы – РФ ударила авиабомбами по центральной части города.

Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая город, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

14 апреля РФ нанесла по меньшей мере два дроновых удара по Харькову. Цель – критическая инфраструктура города.

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