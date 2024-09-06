Генштаб: На Курахівському напрямку складна ситуація

Станом на 22:00 там точилися дев'ять боїв

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку складна ситуація, за добу відбулося 41 бойове зіткнення, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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"Складна ситуація на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 41 бойове зіткнення", – написали військові.

Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка – і станом на 22:00 точилися дев'ять боїв, зазначає Генштаб.

Інших деталей щодо ситуації на напрямку не повідомляють.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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