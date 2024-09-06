Генштаб: На Курахівському напрямку складна ситуація
На Курахівському напрямку складна ситуація, за добу відбулося 41 бойове зіткнення, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Складна ситуація на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 41 бойове зіткнення", – написали військові.
Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка – і станом на 22:00 точилися дев'ять боїв, зазначає Генштаб.
Інших деталей щодо ситуації на напрямку не повідомляють.
- Курахівський напрямок зараз є одним із найгарячіших на фронті, там щодня проходять десятки штурмів.
- 1 вересня росіяни вдарили по центру Курахового, вбивши чотирьох людей. 4 вересня окупанти знову вдарили по місту, вбивши одну людину.
- Того ж дня 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада показала відео бою на Курахівському напрямку: росіяни знову намагалися прорвати оборону українських сил, кинувши на штурм 21 одиницю бронетехніки.
Читайте думку: Не Покровськ: росіяни змінюють пріоритетний напрямок. Що це означає