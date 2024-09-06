Генштаб: На Кураховском направлении сложная ситуация
На Кураховском направлении сложная ситуация, за сутки произошло 41 боевое столкновение, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
"Сложная ситуация на Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 41 боевое столкновение", – написали военные.
Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка – и по состоянию на 22:00 шли девять боев, отмечает Генштаб.
Других деталей по ситуации на направлении не сообщают.
- Кураховское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте, там ежедневно проходят десятки штурмов.
- 1 сентября россияне ударили по центру Курахово, убив четырех человек. 4 сентября оккупанты вновь ударили по городу, убив одного человека.
- В тот же день 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада показала видео боя на Кураховском направлении: россияне снова пытались прорвать оборону украинских сил, бросив на штурм 21 единицу бронетехники.
Читайте также: Не Покровск: россияне меняют приоритетное направление. Что это значит