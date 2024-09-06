Генштаб: На Кураховском направлении сложная ситуация

По состоянию на 22:00 там шли девять боев

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Кураховском направлении сложная ситуация, за сутки произошло 41 боевое столкновение, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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"Сложная ситуация на Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 41 боевое столкновение", – написали военные.

Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка – и по состоянию на 22:00 шли девять боев, отмечает Генштаб.

Других деталей по ситуации на направлении не сообщают.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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