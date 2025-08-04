Генштаб підтвердив успішний український удар по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

На летовищі також розміщувалася армійська авіація російських окупантів

Аеропорт "Сочі" (Фото: пропагандистські медіа)

3 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що у Краснодарському краї. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

На території об’єкта внаслідок успішного удару здійнялася сильна пожежа. У Генштабі додали, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських окупантів.

3 серпня повідомлялося, що безпілотники вдарили по Сочі Краснодарського краю та Воронезькій області Росії. Внаслідок атаки виникли пожежі, зокрема на нафтобазі в Адлері (район Сочі).

За даними представників влади, через нібито падіння уламків безпілотників загорівся один резервуар. У МНС уточняли, що зайнялася цистерна обсягом 2000 кубометрів.

Аеропорт "Сочі" вночі зупиняв роботу "для забезпечення безпеки" на понад дві години.

Представники влади не уточнювали, який саме склад нафтопродуктів було атаковано. Водночас очевидці в соцмережах повідомляли, що вибух стався на території нафтобази "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт".