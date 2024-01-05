Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, найжорстокіші бої в районі Авдіївки — карта

Українська БМП (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 59 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Під Бахмутом ЗСУ відбили чотири штурми поблизу Кліщіївки, Богданівки та Андріївки.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 32 атаки в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також відбито сім атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області невдалими були вісім штурмів ворога біля Роботиного та Вербового.

На Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, загарбники шість разів безуспішно намагалися відбити позиції.

Українська авіація завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу та двом пунктам управління. Ракетники вразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження армії РФ, чотири одиниці артилерії, дві станції радіоелектронної боротьби та три пункти управління.

3 січня командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

4 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

Спікер ЗСУ Фітьо повідомив, що Часів Яр є наступною ціллю загарбників, а їхнє завдання мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

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