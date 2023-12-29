Генштаб: Росія штурмує під Куп'янськом та Авдіївкою, ЗСУ відбивають атаки на півдні – карта

Військові заявили, що за останні 24 години на фронті відбулося 53 бойових зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом минулої доби наступали в районі Куп'янська, Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута. Українські військові відбили атаки ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Військові заявили, що за останні 24 години на фронті відбулося 53 бойових зіткнення. 12 атак Сили оборони відбили в районі Синьківки під Куп'янськом.

Карта: deepstate

В районі Бахмута поблизу Богданівки та Андріївки українські військові відбили три атаки ворога.

Також 14 атак відбито східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського на Авдіївському напрямку.

Карта: deepstate

На Мар'їнському напрямку ЗСУ стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито шість атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку Сили оборони розширюють плацдарм.

Протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав відсіч та відступив.

Українська авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах ворога.

Ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.

Головком Залужний про Мар'їнку: ЗСУ є на півночі, але міста більше не існує.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

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