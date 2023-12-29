Генштаб: Россия штурмует под Купянском и Авдеевкой, ВСУ отбивают атаки на юге – карта

Военные заявили, что за последние 24 часа на фронте произошло 53 боевых столкновения

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты за прошедшие сутки наступали в районе Купянска, Авдеевки, Марьинки и Бахмута. Украинские военные отразили атаки врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные заявили, что за последние 24 часа на фронте произошло 53 боевых столкновения. 12 атак Силы обороны отбили в районе Синьковки под Купянском.

Карта: deepstate

В районе Бахмута вблизи Богдановки и Андреевки украинские военные отбили три атаки врага.

Также 14 атак отражены восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского и Невельского на Авдеевском направлении.

Карта: deepstate

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты шесть атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили четыре атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Работино.

В Херсонском направлении Силы обороны расширяют плацдарм.

За прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил отпор и отступил.

Украинская авиация нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам врага.

Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, два пункта управления, две станции РЭБ, два зенитно-ракетных комплекса и шесть складов боеприпасов противника.

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Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы оцепления Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.

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