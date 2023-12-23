Глава МВС Естонії заявив про готовність видати українців для ЗСУ. Раніше Таллін це спростовував

Ляенеметс заявив, що якщо це потрібно Україні, то Естонія може зайнятися пошуком та передачею людей Києву

Лаурі Ляенеметс (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив про готовність своєї країни видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків для поповнення Сил оборони. Його заяву цитує ERR.

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За його словами, якщо Україна цього потребує, то Естонія може зайнятися пошуком людини і передачею її Україні.

"Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим вони займаються. Багато хто з них працює, мають місце проживання в Естонії", — сказав Ляенеметс.

Він зазначив, що офіційного запиту від України не надходило, але МВС країни неодноразово зверталося як до українського посла, так і до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з проханням у разі потреби повідомити військовозобов'язаних переселенців.

Раніше керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі заявив, що в України "немає підстав просити Таллінн про видачу їй українських чоловіків призовного віку".

21 грудня в інтерв'ю Welt глава Міноборони Умєров заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Також він говорив про санкції для тих, хто не виконає цієї вимоги.

Представник Міноборони Павлюк у коментарі LIGA.net пояснив слова міністра оборони: через те, що громадянин за кордоном не отримав повістки, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному немає питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні.

пояснив слова міністра оборони: через те, що громадянин за кордоном не отримав повістки, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному немає питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні. Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000 – 500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

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