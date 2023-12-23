Глава МВД Эстонии заявил о готовности выдать украинцев для ВСУ. Ранее Таллин опровергал

Ляэнеметс заявил, что если это нужно Украине, то Эстония может заняться поиском и передачей людей Киеву

Лаури Ляэнеметс (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о готовности своей страны выдавать Украине военнообязанных мужчин для пополнения Сил обороны. Его заявление цитирует ERR.

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По его словам, если Украина в этом нуждается, то Эстония может заняться поиском человека и передачей его Украине.

"В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Многие, большинство из них работают, имеют место жительства в Эстонии", — сказал Ляэнеметс.

Он отметил, что официального запроса от Украины не поступало, но МВД страны неоднократно обращалось к украинскому послу, так и к министру внутренних дел Игорю Клименко с просьбой в случае необходимости уведомить военнообязанных переселенцев.

Ранее руководитель департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги заявил, что у Украины "нет оснований просить Таллинн о выдаче ей украинских мужчин призывного возраста".

21 декабря в интервью Welt глава Минобороны Умеров заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в Германии и других странах, должны вступить в ряды Сил обороны в 2024 году. Также он говорил о санкциях для тех, кто не выполнит это требование.

Представитель Минобороны Павлюк в комментарии LIGA.net объяснил слова министра обороны: от того, что гражданин за границей не получил повестки, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине.

объяснил слова министра обороны: от того, что гражданин за границей не получил повестки, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000 – 500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

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