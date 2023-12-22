Эстония не будет помогать Украине с мобилизацией мужчин за границей

В Таллинне отметили, что Киев вообще не обращался с просьбой посодействовать мобилизации украинцев в Эстонии

Фото: ЕРА/ADAM BERRY

Руководитель департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги заявил в комментарии Postimees, что у Украины "нет оснований просить Таллинн о выдаче ей украинских мужчин призывного возраста".

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В первую очередь, он отметил, что Киев вообще не обращался с просьбой посодействовать мобилизации украинцев в Эстонии.

В то же время Таллинн обсуждал с послом Украины вопрос возвращения украинских мужчин на родину.

"У Украины нет законных оснований спрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – сказал Мяги, отвечая на вопрос, как изменилась ситуация с отношением к потенциальным резервистам ВСУ, которых приняла Эстония.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не будет способствовать призыву украинских переселенцев на службу в армию.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000 – 500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал понять, что вопрос мобилизации такого количества людей – это не краткосрочная перспектива.

21 декабря в интервью Welt глава Минобороны Умеров заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в Германии и других странах, должны вступить в ряды Сил обороны в 2024 году. Также он говорил о санкциях для тех, кто не выполнит это требование.

Представитель Минобороны Павлюк в комментарии LIGA.net объяснил слова министра обороны: от того, что гражданин за границей не получил повестки, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине.

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