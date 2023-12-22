Естонія не допомагатиме Україні з мобілізацією чоловіків за кордоном

У Таллінні зазначили, що Київ взагалі не звертався з проханням посприяти мобілізації українців в Естонії

Фото: ЕРА/ADAM BERRY

Керівник департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі заявив в коментарі Postimees, що в України "немає підстав просити Таллінн про видання їй українських чоловіків призовного віку".

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Насамперед він зазначив, що Київ взагалі не звертався з проханням посприяти мобілізації українців в Естонії.

Водночас Таллінн обговорював із послом України питання повернення українських чоловіків на батьківщину.

"В України немає законних підстав запитувати нас про видання зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", – сказав Мягі, відповідаючи на запитання, як змінилася ситуація зі ставленням до потенційних резервістів ЗСУ, яких прийняла Естонія.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що Берлін не сприятиме призову українських переселенців на службу до армії.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000 – 500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Однак секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов дав зрозуміти, що питання мобілізації такої кількості осіб – це не про короткострокову перспективу.

21 грудня в інтерв'ю Welt глава Міноборони Умєров заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Також він говорив про санкції для тих, хто не виконає цієї вимоги.

Представник Міноборони Павлюк у коментарі LIGA.net пояснив слова міністра оборони: від того, що громадянин за кордоном не отримав повістку, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному немає питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні.

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