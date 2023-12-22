Мобілізація. У Німеччині заявили, що не примушуватимуть українців до служби в армії

Бушман заявив, що це суперечить Конституції Німеччини, а тому Берлін не може нікого змушувати насильно

Марко Бушман (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що Берлін не сприятиме призову українських переселенців на службу до армії. Про це він повідомив у коментарі агентству DPA, цитує його Zeit.

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За його словами, українцям у Німеччині не варто побоюватися, що їх змусять піти на військову службу.

"Ми не будемо зараз примушувати людей проходити службу або призиватись на службу проти їхньої волі. Я не можу собі уявити, оскільки наша Конституція передбачає, що ніхто не повинен служити зі зброєю проти своєї волі для німецьких громадян, що ми можемо потім змусити людей з інших країн робити це", — сказав Бушман.

Він зазначив, що переселенці з України були прийняті у Німеччині та отримали можливість працювати.

"Ми намагаємося домогтися того, щоб більше людей з України працевлаштувалося та менше жило на гроші наших громадян", — заявив міністр.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000 – 500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Однак секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов дав зрозуміти, що питання мобілізації такої кількості людей – це не про короткострокову перспективу.

21 грудня в інтерв'ю Welt глава Міноборони Умєров заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Також він говорив про санкції для тих, хто не виконає цієї вимоги.

Представник Міноборони Павлюк у коментарі LIGA.net пояснив слова міністра оборони: від того, що громадянин за кордоном не отримав повістку, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному немає питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні.

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