Мобилизация. В Германии заявили, что не будут принуждать украинцев к службе в армии

Бушман заявил, что это противоречит Конституции Германии, а поэтому Берлин не может никого заставлять насильно

Марко Бушман (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не будет способствовать призыву украинских переселенцев на службу в армию. Об этом он сообщил в комментарии агентству DPA, цитирует его Zeit.

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По его словам, украинцам в Германии не стоит опасаться, что их заставят пойти на военную службу.

"Мы не будем сейчас принуждать людей проходить службу или призываться на службу против их воли. Я не могу себе представить, поскольку наша Конституция предусматривает, что никто не должен служить с оружием против своей воли для немецких граждан, что мы можем затем заставить людей из других стран делать это", — сказал Бушман.

Он отметил, что переселенцы из Украины были приняты в Германии и получили возможность работать.

"Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины трудоустроилось и меньше жило на деньги наших граждан", — заявил министр.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000 – 500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал понять, что вопрос мобилизации такого количества людей – это не о краткосрочной перспективе.

21 декабря в интервью Welt глава Минобороны Умеров заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в Германии и других странах, должны вступить в ряды Сил обороны в 2024 году. Также он говорил о санкциях для тех, кто не выполнит это требование.

Представитель Минобороны Павлюк в комментарии LIGA.net объяснил слова министра обороны: от того, что гражданин за границей не получил повестку, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине.

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