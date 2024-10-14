Вперше за два роки глава МЗС Британії їде на Раду ЄС із закордонних справ. Серед тем – Україна

Девід Леммі (Фото: сторінка в соцмережі Х дипломата)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вперше за два роки візьме участь у Раді Євросоюзу із закордонних справ. Про це повідомляє France24 із посиланням на пресреліз МЗС Великої Британії.

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Леммі приєднається до групи з 27 міністрів закордонних справ країн ЄС на переговорах у Люксембурзі у понеділок, 14 жовтня. Темою обговорення стануть російська війна проти України та ситуація на Близькому Сході.

Голові британського МЗС надіслав запрошення Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Це сталося після нещодавнього візиту прем'єра Британії Кіра Стармера до Брюсселя, де домовилися перезавантажити відносини між континентами. Леммі, своєю чергою, додав, що Велика Британія прагне поглибити зв'язки з європейськими партнерами.

"Цей візит – можливість для Великої Британії повернутися за стіл переговорів, обговорити найнагальніші світові проблеми з нашими найближчими сусідами і зайнятися розв'язанням сейсмічних проблем, з якими ми всі стикаємося", — додав британський міністр.

Також у Великій Британії назвали Україну "яскравим прикладом" того, як спільні зусилля ЄС та Британії можуть надавати "відчутний вплив". Зокрема, йшлося про санкції проти Росії, підготовку військових Сил оборони України та гуманітарну допомогу.

11 вересня Девід Леммі прибув до України разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

13 вересня глава МЗС Британії заявив, що Україна має отримати всю необхідну зброю перед ключовою зимою.

27 вересня британський міністр розповів, коли очікується зняття обмежень на далекобійні удари по Росії.