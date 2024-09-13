Глава МЗС Британії: Україна має отримати усю необхідну зброю перед ключовою зимою

Зараз настав вирішальний момент, коли необхідно не допустити підготовки агресора до зими, заявив Девід Леммі

Девід Леммі (Фото: ЕРА/HOLLIE ADAMS)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після першого на цій посаді візиту до України заявив, що напередодні "ключової зими" союзники мають надати українській армії все необхідне їй для перемоги озброєння. Про це повідомляє The Telegraph.

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Леммі підкреслив, що зараз настав вирішальний момент, коли необхідно не допустити підготовки агресора до зими, особливо враховуючи зростання ескалації через постачання РФ балістичних ракет з Ірану.

"Ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти, та що для цього потрібно", – сказав британський міністр.

Політик зазначив, що для України перемога означатиме повний вихід Росії і Лондон повністю підтримує Київ у цьому прагненні.

"Основою того, про що ми говорили під час цієї поїздки, є справді наступний горизонт, наступні чотири, п’ять, шість місяців та переконання, що Україна займає найсильнішу позицію для перемоги", – підсумував Леммі.

11 вересня 2024 року Леммі та держсекретар США Блінкен прибули з візитом до Києва. Голова британського МЗС зазначив, що цей візит до України став першою такою поїздкою більш ніж за десять років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що того дня надав главам дипломатії США та Великої Британії детальний план того, якого зняття обмежень на далекобійні удари по РФ прагне Україна.

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