Глава МИД Британии: Украина должна получить все необходимое оружие перед ключевой зимой

Сейчас настал решающий момент, когда необходимо не допустить подготовки агрессора к зиме, заявил Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми (Фото: ЕРА/HOLLIE ADAMS)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми после первого в этой должности визита в Украину заявил, что накануне "ключевой зимы" союзники должны предоставить украинской армии все необходимое ей для победы вооружение. Об этом сообщает The Telegraph.

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Лэмми подчеркнул, что сейчас наступил решающий момент, когда необходимо не допустить подготовки агрессора к зиме, особенно учитывая рост эскалации из-за поставок РФ баллистических ракет из Ирана.

"Мы здесь, чтобы разработать стратегию, чтобы понять, как мы можем предоставить украинцам возможность победить, и что для этого нужно", – сказал британский министр.

Политик отметил, что для Украины победа будет означать полный выход России и Лондон полностью поддерживает Киев в этом стремлении.

"Основой того, о чем мы говорили во время этой поездки, является действительно следующий горизонт, следующие четыре, пять, шесть месяцев и убеждение, что Украина занимает сильнейшую позицию для победы", – подытожил Лэмми.

11 сентября 2024 года Лэмми и госсекретарь США Блинкен прибыли с визитом в Киев. Глава британского МИД отметил, что этот визит в Украину стал первой такой поездкой более чем за десять лет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в тот день предоставил главам дипломатии США и Великобритании детальный план того, к какому снятию ограничений на дальнобойные удары по РФ стремится Украина.

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