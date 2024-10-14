Впервые за два года глава МИД Британии едет на Совет ЕС в Люксембурге. Среди тем – Украина
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми впервые за два года примет участие в Совете Евросоюза по иностранным делам. Об этом сообщает France24 со ссылкой на пресс-релиз МИД Великобритании.
Лемми присоединится к группе из 27 министров иностранных дел стран ЕС на переговорах в Люксембурге в понедельник, 14 октября. Темой обсуждения станут российская война против Украины и ситуация на Ближнем Востоке.
Главе британского МИД выслал приглашение Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Это произошло после недавнего визита премьера Британии Кира Стармера в Брюссель, где договорились "перезагрузить" отношения между континентами. Лемми, в свою очередь, добавил, что Великобритания стремится углубить связи с европейскими партнерами.
"Этот визит — возможность для Великобритании вернуться за стол переговоров, обсудить самые насущные мировые проблемы с нашими ближайшими соседями и заняться решением сейсмических проблем, с которыми мы все сталкиваемся", — добавил британский министр.
Также в Великобритании назвали Украину "ярким примером" того, как совместные усилия ЕС и Британии могут оказывать "ощутимое влияние". В частности, речь шла о санкциях против России, подготовке военных Сил обороны Украины и гуманитарной помощи.
- 11 сентября Дэвид Лемми прибыл в Украину вместе с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.
- 13 сентября глава МИД Британии заявил, что Украина должна получить все необходимое оружие перед ключевой зимой.
- 27 сентября британский министр рассказал, когда можно ожидать снятия ограничений на дальнобойные удары по России.