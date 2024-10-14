Впервые за два года глава МИД Британии едет на Совет ЕС в Люксембурге. Среди тем – Украина

Дэвид Лемми (Фото: страница в соцсети Х дипломата)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми впервые за два года примет участие в Совете Евросоюза по иностранным делам. Об этом сообщает France24 со ссылкой на пресс-релиз МИД Великобритании.

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Лемми присоединится к группе из 27 министров иностранных дел стран ЕС на переговорах в Люксембурге в понедельник, 14 октября. Темой обсуждения станут российская война против Украины и ситуация на Ближнем Востоке.

Главе британского МИД выслал приглашение Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Это произошло после недавнего визита премьера Британии Кира Стармера в Брюссель, где договорились "перезагрузить" отношения между континентами. Лемми, в свою очередь, добавил, что Великобритания стремится углубить связи с европейскими партнерами.

"Этот визит — возможность для Великобритании вернуться за стол переговоров, обсудить самые насущные мировые проблемы с нашими ближайшими соседями и заняться решением сейсмических проблем, с которыми мы все сталкиваемся", — добавил британский министр.

Также в Великобритании назвали Украину "ярким примером" того, как совместные усилия ЕС и Британии могут оказывать "ощутимое влияние". В частности, речь шла о санкциях против России, подготовке военных Сил обороны Украины и гуманитарной помощи.

11 сентября Дэвид Лемми прибыл в Украину вместе с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

13 сентября глава МИД Британии заявил, что Украина должна получить все необходимое оружие перед ключевой зимой.

27 сентября британский министр рассказал, когда можно ожидать снятия ограничений на дальнобойные удары по России.