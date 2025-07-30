Глава МЗС Чехії відреагував на включення до списку "русофобів"

Ян Ліпавський заявив, що його "турбує Путін, його путінізм, його імперська політика"

Ян Ліпавський (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після появи у списку "русофобів" заявив, що виступає проти імперської політики російського диктатора Володимира Путіна й не використовує мову ненависті щодо РФ. Про це глава чеської дипломатії розповів у коментарі ČTK.

Міністерство закордонних справ країни-агресорки включило Ліпавського до так званого списку "русофобів" через його заяву від 5 січня, коли він назвав Путіна диктатором, який не визнає українців як націю, а Україну як державу.

В іншій заяві від 14 травня, яку окупанти вважають русофобською, глава МЗС Чехії на брифінгу перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині заявив, що союзники повинні вкотре визначити Росію як найсерйознішу пряму загрозу євроатлантичному простору.

У відповідь на включення його до списку "русофобів" міністр заявив, що він не використовує мову ненависті проти Росії, але його турбує імперська політика Путіна.

"Я не використовую мову ненависті щодо Росії чи росіян. Мене турбує Путін, його путінізм, його імперська політика, яка проявляється у загарбницькій війні проти України, цілій серії диверсій у Чехії чи інформаційній війні. Або, можливо, кібератаках проти нас та наших найближчих союзників", – сказав Ліпавський.

Глава дипломатії додав, що його плани щодо відпустки в Криму не зміняться, бо Крим – це Україна, маючи на увазі свою заяву у 2023 році під час бунту терористів Вагнера в Росії.

"Тож заборона на поїздки до Росії мене жодним чином не стосується", – акцентував Ліпавський.