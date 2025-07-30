Глава МИД Чехии отреагировал на включение в список "русофобов"
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после появления в списке "русофобов" заявил, что выступает против имперской политики российского диктатора Владимира Путина и не использует язык ненависти в отношении РФ. Об этом глава чешской дипломатии рассказал в комментарии ČTK.
Министерство иностранных дел страны-агрессора включило Липавского в так называемый список "русофобов" из-за его заявления от 5 января, когда он назвал Путина диктатором, который не признает украинцев как нацию, а Украину как государство.
В другом заявлении от 14 мая, которое оккупанты считают русофобским, глава МИД Чехии на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел НАТО в Турции заявил, что союзники должны в очередной раз определить Россию как самую серьезную прямую угрозу евроатлантическому пространству.
В ответ на включение его в список "русофобов" министр заявил, что он не использует язык ненависти против России, но его беспокоит имперская политика Путина.
"Я не использую язык ненависти к России или россиянам. Меня беспокоит Путин, его путинизм, его имперская политика, которая проявляется в захватнической войне против Украины, целой серии диверсий в Чехии или информационной войне. Или, возможно, кибератаках против нас и наших ближайших союзников", – сказал Липавский.
Глава дипломатии добавил, что его планы относительно отпуска в Крыму не изменятся, потому что Крым – это Украина, имея в виду свое заявление в 2023 году во время бунта террористов Вагнера в России.
"Поэтому запрет на поездки в Россию меня никоим образом не касается", – акцентировал Липавский.
- На прошлой неделе на официальном сайте МИД России появился раздел "Примеры использования языка ненависти в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств". Там опубликованы заявления украинских и западных политиков, которые государство-агрессор считает русофобскими.
- 30 июля сообщалось, что МИД Италии вызвал российского посла, чтобы обжаловать внесение президента страны и других итальянских чиновников в перечень "иностранных русофобов".
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