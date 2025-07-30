Ян Липавский заявил, что его "беспокоит Путин, его путинизм, его имперская политика"

Ян Липавский (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после появления в списке "русофобов" заявил, что выступает против имперской политики российского диктатора Владимира Путина и не использует язык ненависти в отношении РФ. Об этом глава чешской дипломатии рассказал в комментарии ČTK.

Министерство иностранных дел страны-агрессора включило Липавского в так называемый список "русофобов" из-за его заявления от 5 января, когда он назвал Путина диктатором, который не признает украинцев как нацию, а Украину как государство.

В другом заявлении от 14 мая, которое оккупанты считают русофобским, глава МИД Чехии на брифинге перед неформальной встречей министров иностранных дел НАТО в Турции заявил, что союзники должны в очередной раз определить Россию как самую серьезную прямую угрозу евроатлантическому пространству.

В ответ на включение его в список "русофобов" министр заявил, что он не использует язык ненависти против России, но его беспокоит имперская политика Путина.

"Я не использую язык ненависти к России или россиянам. Меня беспокоит Путин, его путинизм, его имперская политика, которая проявляется в захватнической войне против Украины, целой серии диверсий в Чехии или информационной войне. Или, возможно, кибератаках против нас и наших ближайших союзников", – сказал Липавский.

Глава дипломатии добавил, что его планы относительно отпуска в Крыму не изменятся, потому что Крым – это Украина, имея в виду свое заявление в 2023 году во время бунта террористов Вагнера в России.

"Поэтому запрет на поездки в Россию меня никоим образом не касается", – акцентировал Липавский.