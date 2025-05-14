Глава МЗС Фінляндії: Росія – довгострокова загроза для Європи та миру

Еліна Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

Росія залишається довгостроковою загрозою Європі та всьому світу. Таку заяву в інтерв'ю WELT зробила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Наш аналіз показує, що, на жаль, Росія становитиме довгострокову і навіть екзистенційну загрозу не лише для Європи, а й для миру в усьому світі", – сказала вона.

Валтонен наголосила, що на тлі сусідства з Росією Фінляндія завжди приділяла велику увагу власній обороні. Країна у квітні 2023 року вступила до НАТО, щоб "відстоювати" європейські цінності, демократію, верховенство закону та рівність, у тому числі й на Півночі.

За словами глави фінського МЗС, країни Заходу на тлі загрози з боку Росії мають якнайшвидше стати готовими до війни, але не для того, щоб воювати, а для того, щоб захистити себе та мати можливість проєктувати силу.

"На жаль, це єдина мова, яку розуміє Путін. І, звісно, ми маємо підтримати Україну загалом", – резюмувала Валтонен.