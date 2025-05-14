Глава МИД Финляндии: Россия – долгосрочная угроза для Европы и мира

Элина Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

Россия остается долгосрочной угрозой Европе и всему миру. Такое заявление в интервью WELT сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Наш анализ показывает, что, к сожалению, Россия будет представлять долгосрочную и даже экзистенциальную угрозу не только для Европы, но и для мира во всем мире", – сказала она.

Валтонен отметила, что на фоне соседства с Россией Финляндия всегда уделяла большое внимание собственной обороне. Страна в апреле 2023 года вступила в НАТО, чтобы "отстаивать" европейские ценности, демократию, верховенство закона и равенство, в том числе и на Севере.

По словам главы финского МИД, страны Запада на фоне угрозы со стороны России должны как можно быстрее стать готовыми к войне. Но не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы защитить себя и иметь возможность проецировать силу.

"К сожалению, это единственный язык, который понимает Путин. И, конечно, мы должны поддержать Украину в этом", – резюмировала Валтонен.