Глава МЗС Латвії подав у відставку після скандалу зі спецрейсами

На спеціальні рейси для відряджень Каріньша з 2021-го до 2023 року витратили більше, ніж передбачалось за договорами

Криш'яніс Каріньш (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш вирішив піти у відставку після скандалу з витратами на спецрейси понад 1,36 млн євро. Про це стало відомо після зустрічі Каріньша з латвійською прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, як повідомляє Delfi.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

28 березня глава латвійського МЗС вирішив піти у відставку. Каріньш залишить посаду 10 квітня, а 11 квітня вже можуть затвердити нового главу МЗС. Він виконував обов'язки очільника МЗС з липня 2023 року, повноцінно обійняв посаду у вересні того ж року.

Як стверджує Delfi, Каріньш так вирішив через те, що 22 березня Генеральна прокуратура Латвії порушила кримінальний процес про можливу розтрату державних коштів під час спеціальних рейсів для його відряджень на посаді прем'єра.

За даними Держканцелярії, з вересня 2021-го до вересня 2023 року з держбюджету Латвії на такі рейси витратили 613 830 євро, а разом із частиною витрат, що покриваються Євросоюзом, — 1,36 млн євро.

Прем'єрка Латвії пояснила, що Каріньш прийняв рішення про відставку самостійно, "щоб усунути будь-яку тінь сумнівів у ситуації, що склалася, і дозволити провести всі слідчі процедури у справі про спецрейси". Вона зауважила, що "Каріньш на посаді міністра закордонних справ працював сумлінно, дуже добре представляв інтереси Латвії і в Євросоюзі, і в НАТО".

За словами Сіліні, кандидата в міністри закордонних справ "поки що немає на прикметі". Проте, за неофіційною інформацією Delfi, на посаду може бути висунута нинішня віцеспікерка латвійського Сейму Занда Калніня-Лукашевиця.

15 березня прем'єр-міністерка Латвії Сіліня заявила, що підтримує ідею відправлення військ НАТО до України для навчання військовослужбовців.

17 березня Каріньш сказав, що смерть чи звільнення з посади диктатора Володимира Путіна не змінить імперіалістичної та агресивної суті Росії.

Вчора стало відомо, що Латвія виставить на продаж будівлю культурно-ділового центру "Дім Москви" з земельною ділянкою в Ризі, а отримані кошти спрямують на підтримку України.

Читайте також: "Вибори" у Росії. Глава МЗС Латвії: Там немає ліберальних лідерів і не буде в майбутньому