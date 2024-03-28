Глава МИД Латвии подал в отставку после скандала со спецрейсами

На специальные рейсы для командировок Кариньша с 2021-го по 2023 год потратили больше, чем предполагалось по договорам

Кришьянис Кариньш (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш решил уйти в отставку после скандала с расходами на спецрейсы более 1,36 млн евро. Об этом стало известно после встречи Кариньша с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней, как сообщает Delfi.

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28 марта глава латвийского МИД принял решение уйти в отставку. Кариньш покинет пост 10 апреля, а 11 апреля уже могут утвердить нового главу МИД. Он исполнял обязанности главы МИД с июля 2023 года, полноценно вступил в должность в сентябре того же года.

Как утверждает Delfi, Кариньш принял такое решение из-за того, что 22 марта Генеральная прокуратура Латвии возбудила уголовный процесс о возможной растрате государственных средств во время специальных рейсов для его командировок в должности премьера.

По данным Госканцелярии, с сентября 2021-го по сентябрь 2023 года из госбюджета Латвии на такие рейсы потратили 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых Евросоюзом, — 1,36 млн евро.

Премьер Латвии пояснила, что Кариньш принял решение об отставке самостоятельно, "чтобы устранить любую тень сомнений в сложившейся ситуации и позволить провести все следственные процедуры по делу о спецрейсах". Она отметила, что "Кариньш в должности министра иностранных дел работал добросовестно, очень хорошо представлял интересы Латвии и в Евросоюзе, и в НАТО".

По словам Силини, кандидата в министры иностранных дел "пока нет на примете". Однако, по неофициальной информации Delfi, на должность может быть выдвинута нынешняя вице-спикер латвийского Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

15 марта премьер-министр Латвии Силиня заявила, что поддерживает идею отправки войск НАТО в Украину для обучения военнослужащих.

17 марта Кариньш сказал, что смерть или освобождение от должности диктатора Владимира Путина не изменит империалистической и агрессивной сущности России.

Вчера стало известно, что Латвия выставит на продажу здание культурно-делового центра "Дом Москвы" с земельным участком в Риге, а полученные средства будут направлены на поддержку Украины.

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