Глава Пентагону вперше провів телефонну розмову з новим міністром оборони Росії

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Очільник Пентагону Ллойд Остін вперше провів телефонну розмову з призначеним у травні міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

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За його словами, розмова відбулась за ініціативи американського оборонного відомства.

Райдер розповів, що, серед іншого, Остін обговорив з Бєлоусовим війну РФ проти України. Він наголосив на важливості збереження комунікацій між військовими відомствами США та Росії. Інших деталей розмови речник Пентагону не розкрив.

Остання розмова між міністрами оборони США та Росії відбулась в березні 2023 року – Остін розмовляв із тодішнім міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу. Очільник Пентагону зателефонував російському "колезі" через інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.

14 травня Путін призначив Бєлоусова новим очільником Міноборони РФ. Він замінив Шойгу, який обіймав посаду міністра оборони Росії протягом 12 років

Секретар РНБО Литвиненко заявив, що кадрові перестановки у Кремлі, зокрема вибір нового міністра оборони, свідчить про те, що Путін налаштований на довгу війну.

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