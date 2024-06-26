Глава Пентагона впервые провел телефонный разговор с новым министром обороны России

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые провел телефонный разговор с назначенным в мае министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

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По его словам, разговор состоялся по инициативе американского оборонного ведомства.

Райдер рассказал, что, среди прочего, Остин обсудил с Белоусовым войну РФ против Украины. Он отметил важность сохранения коммуникаций между военными ведомствами США и России. Других деталей разговора спикер Пентагона не раскрыл.

Последний разговор между министрами обороны США и России состоялся в марте 2023 года – Остин разговаривал с тогдашним министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу. Руководитель Пентагона позвонил российскому "коллеге" из-за инцидента с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9 Reaper.

14 мая Путин назначил Белоусова новым главой Минобороны РФ. Он заменил Шойгу, занимавшего должность министра обороны России в течение 12 лет

Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что кадровые перестановки в Кремле, в частности выбор нового министра обороны, свидетельствуют о том, что Путин настроен на долгую войну.

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