Глава ЦПД: Заяви Путіна про ракети та оточення ЗСУ – театр напередодні зустрічі Трампа та Сі

Випробування "Буревісника" та "Посейдона" перед зустріччю глав США та Китаю – спроба показати, що у РФ нібито все під контролем

Російський диктатор Володимир Путін навмисно затіяв "шоу" з ракетами та фейковим оточенням Сил оборони на фронті напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко.

За його словами, Путін живе у створеній для себе віртуальній реальності, де йому приносять лише "приємні" новини.

"Пафосні заяви – про "Буревісник" з ядерним двигуном, "Посейдон", що "не має аналогів", і про нібито оточення українських військ під Куп’янськом і Покровськом – це театр. Саме тому він говорить про вигадані перемоги, щоб створити ілюзію"контролю й сили" перед зустріччю Сі та Трампа", – зазначив Коваленко.

За його словами, Кремль хоче показати, що в нього нібито все під контролем у той момент, коли насправді окупаційна армія "загрузла у війні без перспектив".

Керівник ЦПД вважає, що світ більше не боїться Росії і її "новітня зброя" стала приводом для насміхань, а не для страху. Так звані ракетні досягнення Москви – це спроба приховати провали на фронті.

Локальні рухи росіян на Донбасі також нічого не змінюють ані для стратегічної ситуації, ані для міжнародного сприйняття, каже Коваленко.

"Після чотирьох років війни Путін не зміг захопити Донбас, і бреше про це щороку. Він більше не диктує правила, а лише намагається не втратити сцену. Путін і Росія – сировинний придаток Китаю", – зазначив він.