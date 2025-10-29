Глава ЦПД: Заявления Путина о ракетах и окружении ВСУ – театр накануне встречи Трампа и Си

Испытания "Буревестника" и "Посейдона" перед встречей глав США и Китая – попытка показать, что у РФ якобы все под контролем

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин намеренно затеял "шоу" с ракетами и фейковым окружением Сил обороны на фронте накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко.

По его словам, Путин живет в созданной для себя виртуальной реальности, где ему приносят только "приятные" новости.

"Пафосные заявления – о "Буревестнике" с ядерным двигателем, "Посейдоне", который "не имеет аналогов", и о якобы окружении украинских войск под Купянском и Покровском – это театр. Именно поэтому он говорит о вымышленных победах, чтобы создать иллюзию "контроля и силы" перед встречей Си и Трампа", – отметил Коваленко.

По его словам, Кремль хочет показать, что у него якобы все под контролем в тот момент, когда на самом деле оккупационная армия "погрязла в войне без перспектив".

Руководитель ЦПД считает, что мир больше не боится России и ее "новейшее оружие" стало поводом для насмешек, а не для страха. Так называемые ракетные достижения Москвы – это попытка скрыть провалы на фронте.

Локальные движения россиян на Донбассе также ничего не меняют ни для стратегической ситуации, ни для международного восприятия, говорит Коваленко.

"После четырех лет войны Путин не смог захватить Донбасс, и врет об этом каждый год. Он больше не диктует правила, а лишь пытается не потерять сцену. Путин и Россия – сырьевой придаток Китая", – отметил он.