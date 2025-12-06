Глава Укренерго заявив, що на відновлення після масованої атаки РФ знадобляться тижні

Зайченко заявив про "досить важку" ситуацію через удари окупантів по енергетиці

Ілюстративне фото: Depositphotos

Після масованої атаки РФ на відновлення енергосистеми України потрібні будуть тижні, повідомив глава правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

"На жаль, зараз не до восьми годин, а мабуть до дванадцяти й навіть до шістнадцяти годин тривають відключення в більшості областей України. Вісім годин – це було ще вчора. На сьогодні ми мали б якраз такі графіки – від чотирьох до восьми годин (якби не було нової атаки РФ. – Ред.)", – розповів посадовець.

Однак, додав він, через удари окупантів збільшилась тривалість відключень, над покращенням цього становища працюють бригади енергетиків.

"Але ситуація досить важка [...] Ми не говоримо вже про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватись", – зауважив Зайченко.

За його словами, єдиним засобом покращення ситуації є зміна поведінки споживачів, які можуть допомогти енергетикам, зменшивши використання електрики на "якомога нижчий рівень".

"[Треба] залишити тільки найбільш економні прилади й використовувати найбільш енергоємні (ті, що споживають найбільше електрики. – Ред.) у нічний період, або коли вони [споживачі] бачать, що на дворі сонячна погода", – пояснив посадовець.

Окрім цього, він повідомив, що під час атаки окупантів було уражено об'єкти генерації приватного енергохолдингу ДТЕК, а також багато підстанцій Укренерго: "Ворог використав більше 700 засобів ураження [проти] енергосистеми. Дякуючи Збройним Силам, більшість цих засобів вдалося перехопити, але дуже багато все-таки досягло своєї мети".

Також Зайченко прокоментував зниження потужностей атомних станцій через удари по підстанціях. За його словами, зараз "дещо потужність підняли", але відновити генерацію АЕС на повну найближчим часом не вдасться.