Глава Укрэнерго заявил, что на восстановление после массированной атаки РФ понадобятся недели

Иллюстративное фото: Depositphotos

После массированной атаки РФ на восстановление энергосистемы Украины нужны будут недели, сообщил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

"К сожалению, сейчас не до восьми часов, а видимо до двенадцати и даже до шестнадцати часов продолжаются отключения в большинстве областей Украины. Восемь часов – это было еще вчера. На сегодня мы имели бы как раз такие графики – от четырех до восьми часов (если бы не было новой атаки РФ. – Ред.)", – рассказал чиновник.

Однако, добавил он, из-за ударов оккупантов увеличилась продолжительность отключений, над улучшением ситуации работают бригады энергетиков.

"Но ситуация достаточно тяжелая [...] Мы не говорим уже о днях, мы говорим о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", – отметил Зайченко.

По его словам, единственным средством улучшения ситуации является изменение поведения потребителей, которые могут помочь энергетикам, уменьшив использование электричества на "как можно более низкий уровень".

"[Надо] оставить только наиболее экономные приборы и использовать наиболее энергоемкие (те, что потребляют больше всего электричества. – Ред.) в ночной период, или когда они [потребители] видят, что на дворе солнечная погода", – пояснил чиновник.

Кроме этого, он сообщил, что во время атаки оккупантов были поражены объекты генерации частного энергохолдинга ДТЭК, а также многие подстанции Укрэнерго: "Враг использовал более 700 средств поражения [против] энергосистемы. Благодаря Вооруженным Силам, большинство этих средств удалось перехватить, но очень много все-таки достигло своей цели".

Также Зайченко прокомментировал снижение мощностей атомных станций из-за ударов по подстанциям. По его словам, сейчас "несколько мощность подняли", но восстановить генерацию АЭС на полную в ближайшее время не удастся.