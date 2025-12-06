Глава Укрэнерго заявил, что на восстановление после массированной атаки РФ понадобятся недели
После массированной атаки РФ на восстановление энергосистемы Украины нужны будут недели, сообщил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
"К сожалению, сейчас не до восьми часов, а видимо до двенадцати и даже до шестнадцати часов продолжаются отключения в большинстве областей Украины. Восемь часов – это было еще вчера. На сегодня мы имели бы как раз такие графики – от четырех до восьми часов (если бы не было новой атаки РФ. – Ред.)", – рассказал чиновник.
Однако, добавил он, из-за ударов оккупантов увеличилась продолжительность отключений, над улучшением ситуации работают бригады энергетиков.
"Но ситуация достаточно тяжелая [...] Мы не говорим уже о днях, мы говорим о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", – отметил Зайченко.
По его словам, единственным средством улучшения ситуации является изменение поведения потребителей, которые могут помочь энергетикам, уменьшив использование электричества на "как можно более низкий уровень".
"[Надо] оставить только наиболее экономные приборы и использовать наиболее энергоемкие (те, что потребляют больше всего электричества. – Ред.) в ночной период, или когда они [потребители] видят, что на дворе солнечная погода", – пояснил чиновник.
Кроме этого, он сообщил, что во время атаки оккупантов были поражены объекты генерации частного энергохолдинга ДТЭК, а также многие подстанции Укрэнерго: "Враг использовал более 700 средств поражения [против] энергосистемы. Благодаря Вооруженным Силам, большинство этих средств удалось перехватить, но очень много все-таки достигло своей цели".
Также Зайченко прокомментировал снижение мощностей атомных станций из-за ударов по подстанциям. По его словам, сейчас "несколько мощность подняли", но восстановить генерацию АЭС на полную в ближайшее время не удастся.
- В ночь на 6 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали Украину, запустив 51 ракету и 653 дрона – защитникам удалось противодействовать 30 ракетам и 585 БпЛА. В то же время были попадания и падения обломков, есть пострадавшие.
- Это была восьмая с начала года массированная ракетно-дроновая атака на объекты украинской энергосистемы. Также под удар попало пригородное железнодорожное сообщение – так, в Фастове сгорело главное здание вокзала.
- Укрэнерго сообщило, что на 7 декабря запланировано от трех до четырех очередей отключение электричества.
- Тем временем Молдова обратилась к Румынии за аварийной помощью насчет электроэнергии.
