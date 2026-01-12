Глава Волинської області став заступником керівника СБУ: нові укази Зеленського

Іван Рудницький (Фото: Telegram чиновника)

Президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади глави Волинської обладміністрації та призначив його заступником керівника Служби безпеки України. Відповідні укази було опубліковано на сайті очільника держави.

Першим документом Зеленський звільнив Рудницького з Волинської обласної військової адміністрації за заявою чиновника. Другим президент призначив посадовця заступником глави СБУ. У тексті не уточнюється, чим саме займатиметься Рудницький.

Чиновник керував адміністрацією регіону з листопада 2024-го. До цього, з травня того ж року, він очолював управління СБУ на Волині.

Перед цим чиновник обіймав таку ж посаду у Закарпатській області (2019-2022) та на Полтавщині (2022-2024).

Третім указом президент тимчасово поклав виконання обов'язків глави Волинської ОВА на Романа Романюка. Донині він був заступником Рудницького.

Також Зеленський призначив Тараса Пастуха главою Тернопільської ОВА.

Раніше, з лютого 2025-го, він був заступником керівника цієї ОВА. До цього був депутатом облради (2006-2014), а також главою Бучацької райадміністрації на Тернопільщині (2008-2010). Був депутатом 8 скликання (2014-2019) у складі фракції "Об'єднання "Самопоміч".

"Під час виконання бойового завдання, 25 червня 2022 року, Тарас Пастух разом з чотирма побратимами підірвався на протитанковій міні. Колишній нардеп переніс низку операцій, зокрема ампутацію частини ноги", – писав місцевий ресурс Тернополяни.