Комітет Ради не підтримав звільнення Малюка з посади керівника СБУ

Попри те що комітет не підтримав звільнення, це не заважає винести питання на розгляд у залу Ради

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Комітет Верховної Ради України з питань оборони не підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (Голос).

За його інформацією, за проголосували лише сім членів комітету, шестеро – виступили проти, а двоє утрималися. Таким чином, рішення не було підтримане.

За словами Железняка, це не заважає винести питання звільнення Малюка на розгляд Ради у сесійну залу.

"Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом) це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж", – вважає нардеп.