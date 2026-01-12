Комітет Ради не підтримав звільнення Малюка з посади керівника СБУ
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Комітет Верховної Ради України з питань оборони не підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (Голос).
За його інформацією, за проголосували лише сім членів комітету, шестеро – виступили проти, а двоє утрималися. Таким чином, рішення не було підтримане.
За словами Железняка, це не заважає винести питання звільнення Малюка на розгляд Ради у сесійну залу.
"Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом) це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж", – вважає нардеп.
- 2 січня деякі медіа писали, нібито Зеленський планує звільнити Малюка. Співрозмовники стверджували, що його можуть призначити очільником СЗР або секретарем РНБО.
- Драпатий та Мадяр підтримали Малюка на тлі чуток про його відставку. Вони переконані, що той "на своєму місці".
- 5 січня офіційно стало відомо, що Малюк йде з посади. СБУ тимчасово очолить командир "Альфи" Євгеній Хмара.
- 9 січня президент подав прохання про звільнення Малюка до Ради.
- За даними співрозмовників LIGA.net, причиною відставки Малюка став гучний розголос Міндічгейту.
