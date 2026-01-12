Комитет Рады не поддержал увольнение Малюка с должности руководителя СБУ

Восемь членов комитета ВРУ проголосовали против увольнения Малюка, а поддержали это решение только семеро

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны не поддержал прошение президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (Голос).

По его информации, "за" проголосовали только семь членов комитета, шестеро – выступили против, а двое воздержались. Решение не было поддержано, так как восемь голосов были "против" и только семь "за".

По словам Железняка, это не мешает вынести вопрос увольнения Малюка на рассмотрение Рады в сессионный зал.

"Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом) это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше надо набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже", – считает нардеп.