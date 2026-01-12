Комитет Рады не поддержал увольнение Малюка с должности руководителя СБУ
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны не поддержал прошение президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (Голос).
По его информации, "за" проголосовали только семь членов комитета, шестеро – выступили против, а двое воздержались. Решение не было поддержано, так как восемь голосов были "против" и только семь "за".
По словам Железняка, это не мешает вынести вопрос увольнения Малюка на рассмотрение Рады в сессионный зал.
"Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом) это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше надо набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже", – считает нардеп.
- 2 января некоторые медиа писали, что Зеленский якобы планирует уволить Малюка. Собеседники утверждали, что его могут назначить главой СВР или секретарем СНБО.
- Драпатый и Мадьяр поддержали Малюка на фоне слухов о его отставке. Они убеждены, что тот "на своем месте".
- 5 января официально стало известно, что Малюк уходит с должности. СБУ временно возглавит командир "Альфы" Евгений Хмара.
- 9 января президент подал прошение об увольнении Малюка в Раду.
- По данным собеседников LIGA.net, причиной отставки Малюка стала громкая огласка Миндичгейта.
