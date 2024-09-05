Голова Мінветеранів Порхун оголосив про перехід до Офісу президента
Олександр Порхун (Фото: Мінветеранів)

Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун повідомив у Facebook, що переходить в Офіс президента.

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"Президент довірив мені посаду в Офісі президента. Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України", – написав він.

Раніше про перехід до ОП заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Співрозмовник LIGA.net, знайомий із ситуацією в ОП, повідомляв, що глава Мінстратегпрому Олександр Камишін може замінити Ростислава Шурму – заступника керівника ОП Андрія Єрмака.

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