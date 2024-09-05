Голова Мінветеранів Порхун оголосив про перехід до Офісу президента

"Президент довірив мені посаду в Офісі президента", – написав Олександр Порхун

Олександр Порхун (Фото: Мінветеранів)

Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун повідомив у Facebook, що переходить в Офіс президента.

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"Президент довірив мені посаду в Офісі президента. Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України", – написав він.

Раніше про перехід до ОП заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Співрозмовник LIGA.net, знайомий із ситуацією в ОП, повідомляв, що глава Мінстратегпрому Олександр Камишін може замінити Ростислава Шурму – заступника керівника ОП Андрія Єрмака.

3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% Кабінету міністрів буде змінено – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".

4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Також звільнено Дениса Малюську з посади міністра юстиції.

Зеленський поки не береться прогнозувати, які посади можуть отримати міністри після відставки – каже, ще рано про це говорити.

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