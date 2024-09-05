Глава Минветеранов Порхун объявил о переходе в Офис президента

"Президент доверил мне должность в Офисе президента", – написал Александр Порхун

Александр Порхун (Фото: Минветеранов)

Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун сообщил в Facebook, что переходит в Офис президента.

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"Президент доверил мне должность в Офисе президента. Я продолжу работать в том числе над вопросами и проблемами ветеранов, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины", – написал он.

Ранее о переходе в ОП заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Собеседник LIGA.net, знакомый с ситуацией в ОП, сообщал, что глава Минстратегпрома Александр Камышин может заменить Ростислава Шурму – заместителя руководителя ОП Андрея Ермака.

3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% Кабинета министров будет изменено – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".

4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также уволен Денис Малюська с должности министра юстиции.

Зеленский пока не берется прогнозировать, какие должности могут получить министры после отставки – еще рано об этом говорить.

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