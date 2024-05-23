Голова СБУ підтвердив, що дрони Sea Baby оснастили "Градами"

Василь Малюк (Фото: Служба безпеки України)

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що спецслужба використовує морські дрони Sea Baby, оснащені реактивними системами залпового вогню "Град". Про це він розповів під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24.

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Він зазначив, що оснащення морських дронів Sea Baby РСЗВ – це яскраве свідчення того, що СБУ вдосконалюється, щоб впроваджувати "кращі військово-технологічні рішення для знищення ворога".

"Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися", – заявив Малюк.

Очільник СБУ зазначив, що вперше спецслужба використала дрон Sea Baby, оснащений РСЗВ "Град", у грудні 2023 року. За словами Малюка, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі за допомогою дронів, оснащених РСЗВ.

15 квітня речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.

22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.

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