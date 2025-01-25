Головний психіатр ЗСУ Друзь хотів купити віллу в Туреччині за 650 000 євро – джерело

Під час двох візитів до Туреччини Олег Друзь спілкувався з рієлтором, який показував йому різні варіанти елітного житла, заявив співрозмовник LIGA.net

Вілла (Фото: Джерело LIGA.net у правоохоронних органах)

Головний психіатр Збройних Сил України Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад $1 млн, імовірно, планував купівлю вілли в Туреччині. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, у 2024 році Друзь здійснив дві поїздки до Туреччини, де він нібито цікавився придбанням триповерхової вілли з басейном вартістю 650 000 євро. Під час цих візитів він спілкувався з рієлтором, який показував йому різні варіанти елітного житла.

Фото: Джерело LIGA.net

Фото: Джерело LIGA.net

У Туреччині також мешкає прийомна дочка Друзя, для якої він придбав гібридний автомобіль Toyota. Цю покупку психіатр зафільмував на власний телефон. Крім того, зазначає співрозмовник, Друзь витратив 300 000 грн на вольєр для своїх собак.

Фото: Джерело LIGA.net

Вольєр для собак (Фото: Джерело LIGA.net)

Правоохоронці встановили, що дружина Олега Друзя є громадянкою Росії, але вже отримала українське громадянство. Водночас її син, який живе в Києві, все ще має російський паспорт, стверджує джерело.