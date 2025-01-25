Головний психіатр ЗСУ Друзь хотів купити віллу в Туреччині за 650 000 євро – джерело
Головний психіатр Збройних Сил України Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад $1 млн, імовірно, планував купівлю вілли в Туреччині. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, у 2024 році Друзь здійснив дві поїздки до Туреччини, де він нібито цікавився придбанням триповерхової вілли з басейном вартістю 650 000 євро. Під час цих візитів він спілкувався з рієлтором, який показував йому різні варіанти елітного житла.
У Туреччині також мешкає прийомна дочка Друзя, для якої він придбав гібридний автомобіль Toyota. Цю покупку психіатр зафільмував на власний телефон. Крім того, зазначає співрозмовник, Друзь витратив 300 000 грн на вольєр для своїх собак.
Правоохоронці встановили, що дружина Олега Друзя є громадянкою Росії, але вже отримала українське громадянство. Водночас її син, який живе в Києві, все ще має російський паспорт, стверджує джерело.
- 21 січня СБУ повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ. Правоохоронці стверджують, що посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.
- Командування Медичних сил ЗСУ заявило про нетерпимість до корупції після затримання Друзя і пообіцяло сприяти розслідуванню.
- 22 січня Друзю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внести заставу розміром 49 млн грн.