Главный психиатр ВСУ Друзь хотел купить виллу в Турции за 650 000 евро – источник
Главный психиатр Вооруженных Сил Украины Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении на сумму свыше $1 млн, предположительно планировал покупку виллы в Турции. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в 2024 году Друзь совершил две поездки в Турцию, где он якобы интересовался приобретением трехэтажной виллы с бассейном стоимостью 650 000 евро. Во время этих визитов он общался с риелтором, который показывал ему разные варианты элитного жилья.
В Турции также проживает приемная дочь Друзя, для которой он приобрел гибридный автомобиль Toyota. Эту покупку психиатр запечатлел на собственный телефон. Кроме того, отмечает собеседник, Друзь потратил 300 000 грн на вольер для своих собак.
Правоохранители установили, что жена Олега Друзя гражданка России, но уже получила украинское гражданство. В то же время у ее сына, который живет в Киеве, все еще есть российский паспорт, утверждает источник.
- 21 января СБУ сообщила о задержании главного психиатра ВСУ. Правоохранители утверждают, что должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на $1 млн.
- Командование Медицинских сил ВСУ заявило о нетерпимости к коррупции после задержания Друзя и пообещало содействовать расследованию.
- 22 января Друзю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 49 млн грн.