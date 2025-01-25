Главный психиатр ВСУ Друзь хотел купить виллу в Турции за 650 000 евро – источник

Во время двух визитов в Турцию Олег Друзь общался с риелтором, показывавшим ему разные варианты элитного жилья, заявил собеседник LIGA.net

Вилла (Фото: Источник LIGA.net в правоохранительных органах)

Главный психиатр Вооруженных Сил Украины Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении на сумму свыше $1 млн, предположительно планировал покупку виллы в Турции. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника, в 2024 году Друзь совершил две поездки в Турцию, где он якобы интересовался приобретением трехэтажной виллы с бассейном стоимостью 650 000 евро. Во время этих визитов он общался с риелтором, который показывал ему разные варианты элитного жилья.

Фото: Источник LIGA.net

Фото: Источник LIGA.net

В Турции также проживает приемная дочь Друзя, для которой он приобрел гибридный автомобиль Toyota. Эту покупку психиатр запечатлел на собственный телефон. Кроме того, отмечает собеседник, Друзь потратил 300 000 грн на вольер для своих собак.

Фото: источник LIGA.net

Вольер для собак (Фото: Источник LIGA.net)

Правоохранители установили, что жена Олега Друзя гражданка России, но уже получила украинское гражданство. В то же время у ее сына, который живет в Киеве, все еще есть российский паспорт, утверждает источник.